بعد قليل.. لينك سريع نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وفرت «الوطن» لينك سريع نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي من المقرر أن تظهر بعد قليل، إذ أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ دقائق قليلة اعتمادها رسميا مهنئا طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور، وقدم لهم عددا من النصائح لحياتهم العملية بعد مرحلة الثانوية والدخول في المرحلة الجامعية.

لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الحصول على لينك سريع لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، من موقع «الوطن»، بخطوات بسيطة أولها الدخول على الرابط المخصص لذلك، ثم كتابة الاسم رباعيا ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني وأخيرا اختيار الشعبة سواء العلمية أو الأدبية، وبمجرد إعلان النتيجة رسميا من قِبل وزارة التربية والتعليم يمكن للطالب الحصول عليها مباشرة من رابط الوطن.

ووصف الدكتور رضا حجازي في تصريحاته نتيجة الثانوية العامة 2023، وصفا بعث طمأنينة لطلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور، إذ أكد أنها مبشرة ومشرفة، فضلاً عن تأكيده أنها لا تشمل خطأّ واحدا، وعملية التصحيح تمت إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري.

وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة

وبالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، ترصد «الوطن»، نصائح الدكتور رضا حجازي، للطلاب وأولياء الأمور وهي الآتي:

- نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة

- النجاح في الحياة العملية ليس مرتبطا بمجموع الثانوية العامة.

- اجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات.

- المهارات والمعرفة سبيل الطالب لتحقيق آماله ومواكبة تطورات العصر.

- العصر الحالي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

أما عن رسائل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور، جاءت كالآتي:

- الثقة في الطلاب وتوفير الحب والطمأنينة لهم.

- دعم اختيارات الطلاب أيا كانت.

- المساهمة في تطوير قدرات الطلاب.

- تمهيد السبل للطلاب.

- صناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.