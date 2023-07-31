أبرز أنشطة وفعاليات مهرجان العلمين.. ممشى للدراجات و«سكاي دايفنيج»

قال محمد سعد مراسل قناة dmc، إنّ منطقة النورث سكوير في مدينة العلمين الجديدة، هي منطقة الأبراج الشاهقة، حيث تتضمن ما يقرب من 15 برجًا، والبرج يتكون من 20 إلى 50 طابقًا.

وأضاف «سعد»، في برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، أنّ هذه المنطقة جاذبة، لذلك يزورها عدد كبير من السائحين، مشيدًا بالبنية التحتية لمدينة العلمين الجديدة.

مدينة العلمين الجديدة مجهزة بكل شيء

وتابع مراسل قناة dmc، أنّ مدينة العلمين الجديدة مجهزة بكل شيء مثل ممشى الدراجات، وممشى للمواطنين بطول 14 كم، كما أنها متاحة لكل المصريين، وسيشهد مهرجان العلمين فقرات كثيرة ويمكن لأي شخص متابعة هذه الفعاليات، حيث إن بعضها مجاني، كما ستشهد فعاليات المهرجان تحدي الجيت سكي والسكاي دايفينج.

جامعات ومنطقة الداون تاون في العلمين

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة، بها جامعات ومنطقة الداون تاون، وبالتالي، فإنها ليست سياحية فقط لكنها ستشهد استدامة للحياة، لافتًا إلى أن مهرجان العلمين أحدث حالة من البهجة والسرور والفرحة لدى المواطنين.