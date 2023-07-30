«DMC» تبرز ملف «الوطن»: «حماية الفلسطينيين تبدأ من القاهرة»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بعنوان «حماية الفلسطينيين تبدأ من القاهرة».

وجاء في ملف الوطن: «ينطلق في القاهرة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن؛ تلبية لدعوة مصر لبحث سُبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

الوصول إلى اتفاق مشترك

وقال عدد من الخبراء السياسيين الفلسطينيين، إن الاجتماع يجب أن يبحث وبشكل جاد كيفية تنحية الخلافات الحزبية والسياسية للوصول إلى اتفاق مشترك يمكن تنفيذه على أرض الواقع ليصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، مؤكدين دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي دوماً من أجل تهدئة الأوضاع والحفاظ على أمن واستقرار الدولة الفلسطينية.

وتحتضن مدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، تأكيدًا على دور مصر في دعم الشأن الفلسطيني على كل الاتجاهات، نظرًا لقرب العلاقة السياسية والإنسانية بين البلدين.