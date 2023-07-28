«DMC» تستطلع آراء جمهور مهرجان العلمين بعد حفل أحمد سعد

عرض برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، تقريرا تلفزيونيا حول مهرجان العلمين الجديدة الدولي 2023.

حفلات في مهرجان العلمين

وقالت هدير جميل، مراسلة برنامج «اليوم»، إن هناك أكثر من حفل يقام في مهرجان العلمين في الوقت ذاته، فهناك حفلة «هارموني عربي» على مسرح الشارع، الذي طالب بها الجمهور بأن يمتد وقت الحفل، إضافة لحفل الفنان أحمد سعد، المقامة في منطقة «الأرينا» إضافة لعرض الحفل على شاشات مول العلمين مجانا للحضور كله.

واستطلعت «جميل»، آراء بعض زوار مهرجان العلمين، فقال أحد الشباب: «العلمين هي اللي بتتكلم، مش إحنا اللي نتكلم»، وأضاف آخر: «حاجة ممتعة وإحنا مبسوطين جدا، وحضرنا حفلة أحمد سعد»، وأشارت إحدى الفتيات: «عرض الحفلة على شاشات فكرة رائعة، كنا في المول واتفرجنا بالصدفة».

آراء الجمهور عن حفل أحمد سعد

ولفتت إحدى الفتيات: «بحب أحمد سعد لأن دمه خفيف وظريف»، وقال آخر: «أحمد سعد مغني عظيم جدا، ويغني أغاني جميلة وفرفوشة بترقص الناس كلها، والناس كلها فرحانة في العلمين».