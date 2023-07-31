حي الجمرك بالإسكندرية: وفرنا 160 فرصة عمل للشباب براتب يبدأ من 3200 جنيه

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنهم يعملون على توفير فرص عمل للشباب من خلال اللجنة السكانية، وتم الإعلان عن توفير 160 وظيفة في أعمال مختلفة، لمن يحمل مؤهل مرتفع أو متوسط أو بدون مؤهل بمرتبات تبدأ من 3200 جنيه.

تدريب على صناعة الأسماك

وأشارت «خليفة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم الإعلان أيضًا من خلال اللجنة السكانية بالحى عن تدريب الشباب بمديرية القوى العاملة وبدء المرحلة الثالثة للدورة التدريبية على مهنة تصنيع الأسماك بأحدث التكنولوجيا بالشروط التالية:

المؤهل بداية من المتوسط

السن من 18 إلى 45 سنة

مدة التدريب 11 ساعة موزعة على 3 أيام

التدريب بمقر مديرية القوي العاملة بسموحة ويتم توجية الشباب إلى أماكن طلب العمل ويتم التنسيق بين الشركات وبين اللجنة السكانية للحى لمساعدة شباب وأبناء حي الجمرك.

100 يوم صحة

وأضافت المهندسة نهى خليفة أن مبادرة 100 يوم صحة مستمرة بأماكنها بالحي، وهدفها دعم صحة وسلامة المواطنين للكشف المبكر عن الأمراض المزمنه والاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة والكشف عن الأورام السرطانية وتنظيم الأسرة، هذا إلى جانب إقامة قافلة طبية سكانية مجانية بجمعية أبي العباس بحي الجمرك يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023 الساعة 10 صباحًا، لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية وتوفير العلاج بالمجان.