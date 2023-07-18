تفاصيل مزاد محافظة الإسكندرية لتأجير كبائن ستانلي.. الشروط والمواعيد

أعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، تفاصيل مزاد محافظة الإسكندرية لتأجير 52 كابينة من كبائن ستانلي، والتي تطرح غدا الأربعاء، بنظام المزايدة العامة العلنية لاستغلالها خلال فترة الصيف الحالي.

موعد مزاد محافظة الإسكندرية.. كبائن ستانلي

وكشفت محافظة الإسكندرية تفاصيل مزاد كبائن ستانلي الدور الثاني العلوي، والذي يبدأ غدا الساعة 12 ظهرا في إدارة التعاقدات، موضحة أنه قبل دخول مزاد محافظة الإسكندرية الخاص بـ كبائن ستانلي، يجب شراء كراسة الشروط وقيمتها 299 جنيها من إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، وسداد التأمين المؤقت 3000 جنيه، وتقديم المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط.

تحديد سعر إيجار كبائن ستانلي

ووفقا لتفاصيل مزاد محافظة الإسكندرية الخاص بـ كبائن ستانلي، يتم تحديد سعر الكابينة بناء على الوصول لأعلى سعر في المزايدة، كما يجب تسديد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، وهو عبارة عن نسبة 10% من القيمة الإجمالية لإيجار الكابينة لمدة 3 سنوات، وذلك عن طريق تحويل التأمين المؤقت إلى تأمين نهائي أو استكماله في حال ما كان التأمين النهائي أكبر من 3000 جنيه قيمة التأمين المؤقت.

إيجار كبائن ستانلي في مزاد محافظة الإسكندرية

كما يتم سداد قيمة إيجار السنة الأولى مضافا إليه مبلغ 1200 جنيه مصروفات الخدمات «استهلاك الكهرباء + المياه»، وعليه يتم تسليم الكابينة واستخراج الكارنيهات للدخول من مقر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.