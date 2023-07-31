بث مباشر نتيجة الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم يعلن التفاصيل بعد قليل

يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة رسميا في مؤتمر صحفي، بعد قليل، لذا يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن البث المباشر لمتابعة مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وتُقدّم «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا وبسرعة ويسر لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية، قبل أي مكان آخر، بصورة موثقة ومؤكدة.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

وطرحت الجريدة عبر موقعها الإلكتروني، قبيل ساعات قليلة من اعتماد نتيجة الثانوية العامة رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا سريعا لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد إعلانها رسميًا للطلاب وأولياء الأمور.

يشار إلى أنّ وزير التعليم أكد أنّ نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشّرة من واقع تصحيح الامتحانات، والتي صُحّحت إلكترونيًا دون تدخّل بشري؛ لضمان النزاهة والشفافية، إذ نوّه الدكتور رضا حجازي، بأنّ عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة تمت وفق العديد من المراحل التي مرت بها ورقة الإجابة، أولاً لمراجعة البيانات التي دونها طلاب الصف الثالث الثانوي سواء الاسم أو رقم الجلوس، ثم مراجعة الإجابة بشكل جيد.

آخر آخبار الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت في وقت سابق مؤشرات ونسب النجاح فى مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 على النحو التالي:

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثرمن الدرجة الكلية في نتيجة الثانوية العامة 2023، تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

نتيجة الثانوية العامة

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 90.2%

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

* رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91% في نتيجة الثانوية العامة 2023.

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90% في نتيجة الثانوية العامة 2023.

* نتيجة الثانوية العامة

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، وذلك في في مصر

- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب، وذلك في نتيجة الثانوية العامة 2023.

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%

- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة علمي علوم 2023

- تم تخصيص 60 درجة لمادة الكيمياء وتكون النهاية الصغرى من 30 درجة.

- تم تخصيص 60 درجة أخرى لمادة الفيزياء وتكون النهاية الصغرى من 30 درجة.

مادة الجيولوجيا من 60 درجة والنهاية الصغرى من 30 درجة.

مادة الأحياء من 60 درجة من إجمالي المجموع الكلي وتكون النهاية الصغرى من 30 درجة.

* رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

توزيع درجات مواد الثانوية العامة علمي رياضة 2023

- تم تخصيص 60 درجة لمادة الرياضة البحتة، 60 درجة أخرى لمادة الرياضة التطبيقية من إجمالي المجموع الكلي.

- فرع الديناميكا من 30 درجة، وتكون النهاية الصغرى 15 درجة.

فرع الاستاتيكا تكون 30 درجة وتكون النهاية الصغرى من 15 درجة.

فرع الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة ودرجة النجاح 15 درجة.

فرع التفاضل والتكامل الدرجة النهائية من 30 ودرجة النجاح 15 درجة.

* رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية ثانوية عامة 2023

- مادة التاريخ من 60 درجة من إجمالي المجموع الكلي 410 درجة.

- مادة الجغرافيا من 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق من 60 درجة .

- مادة علم النفس والاجتماع من 60 درجة.

* رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة في مصر

2023https://natega.elwatannews.com/

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

https://natega.elwatannews.com/

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

https://www.elwatannews.com/search/news/نتيجة-الثانوية-العامة