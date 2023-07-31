توفر «الوطن» خلال الدقائق القليلة المقبلة، رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي في جميع المحافظات، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 أمس، وقدّم مجموعة من النصائح والتعليمات للطلاب في المرحلة المقبلة من حياتهم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي في جميع المحافظات

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي في جميع المحافظات من خلال الدخول على هذا الرابط، وكتابة بيانات الراغب في الحصول على النتيجة «كتابة الاسم رباعي، رقم الجلوس، البريد الإلكتروني واختيار الشعبة أدبي أو علمي»، وتظهر النتيجة بعد دقائق عبر موقع الوطن، انطلاقا من دورها الخدمي للمواطنين.

مجموعة من النصائح للطلاب وأولياء الأمور من وزير التربية والتعليم

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، قدّم مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة بعد النتيجة، وفق تصريحاته على موقع التواصل الاجتماعي، كما يلي.

- النجاح في الحياة العملية ليس مرتبطا بمجموع الثانوية العامة.

- المهارات والمعرفة سبيل الطالب لتحقيق آماله ومواكبة تطورات العصر.

- العصر الحالي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

وقدّم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم مجموعة من النصائح لأولياء الأمور لطمأنتهم، كما يلي.

- الثقة في الطلاب وتوفير الحب والطمأنينة لهم.

- دعم اختيارات الطلاب أيا كانت.

- المساهمة في تطوير قدرات الطلاب.

- تمهيد السبل للطلاب.