يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وخاصة بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي، مُهنئا الأوائل هاتفيا، والذين بلغ عددهم 30 طالبا وطالبة من محافظات مختلفة منها القاهرة والجيزة وبورسعيد والمنيا وأسيوط وبني سويف وبورسعيد، مُعربا عن سعادته بتفوقهم.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم أن موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، اليوم الاثنين 31 يوليو الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

تفاصيل مؤتمر وزير التربية والتعليم

أما عن تفاصيل مؤتمر وزير التربية والتعليم من المقرر أن يُعلن الدكتور رضا حجازي، جميع المعلومات المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة بداية من مرحلة الامتحانات وكيفية سيرها مرورا بتصحيح الامتحانات التي تمت بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل أي عنصر بشري، فضلاً عن إحصائيات متعلقة بنسب النجاح والحضور والغياب.

مقر مؤتمر وزير التربية والتعليم

يُعقد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس في العاصمة الإدارية الجديدة بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور رضا حجازي وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.

وعقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وجه الدكتور رضا حجازي، نصيحته للطلاب، وشدد خلالها على أن النجاح لا يتوقف على النتائج بل على امتلاك القدرات وتطويرها بصفة مستمرة على أسس من التعلم والمعرفة، كما أن الحياة العملية ليست مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور ماجد أبوالعينين، العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة عين شمس، في حديثه لـ «الوطن» على طلاب الثانوية العامة بضرورة البحث عن الكليات والتخصصات التي تواكب احتياجات سوق العمل، والتمسك بالهدف القائم على الموهبة وتطوير الذات بصفة مستمرة.