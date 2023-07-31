إيهاب فهمي: «رسبت في الثانوية العامة وعدت السنة.. وكنت خايف من والدي»

تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، تحدث الفنان إيهاب فهمي عن ذكرياته مع الثانوية العامة، خاصة أنه لم يكن متفوقا دراسيا، وكان هدفه الأول هو دخول معهد الفنون المسرحية.

إيهاب فهمي يتحدث عن نتيجة الثانوية العامة

وقال إيهاب فهمي لـ«الوطن»: «عديت الثانوية العامة بعد رسوبي، ويوم النتيجة كنت أشعر بقلق شديد، خوفاً من أهلي برسوبي مرة ثانية، وكنت أقف تحت منزلنا انتظر النتيجة بعدما ذهب والدي للمدرسة من أجل إحضارها».

وعن لحظة استقبال النتيجة، قال إيهاب فهمي: «وجدت والدي يأتي مسرعا من آخر الشارع، فشعرت أنني رسبت للمرة الثانية، لكنه عندما اقترب مني وجدته يؤكد أنني نجحت، فشعرت بسعادة كبيرة».

رسالة إيهاب فهمي لجمهوره

ووجه إيهاب فهمي رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قائلا: «ما هي إلا مجرد محطة، ثم يبدأ الطالب في إثبات ذاته في الحياة بشكل عام».

كما وجها رسالة إلى أن كل من لم يحصل على مجموع، بقوله: «عليه أن لا يقف في تلك الخطوة، ويبدأ البحث عن ذاته من جديد حتى يحقق النجاح».