إيهاب فهمي رئيسا للمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قرارا بتولي الفنان إيهاب فهمي، رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، خلفا للفنان ياسر صادق.

الأصدقاء يهنئون إيهاب فهمي

وانهالت التهاني على إيهاب فهمي، فكتب أحد المتابعين: «تحس كده أنه لو مكنش في موقع قيادي الواحد بيحس أن فيه حاجة نقصاه.. فرحتنا وأسعدتنا مليون مبروووك رئاسة المركز القومي للمسرح يا مديرنا وأستاذنا وصاحب الفضل النجم إيهاب فهمي».

وكتب آخر: «ألف مليون مبروك يا بوب رئيسا للمركز القومي للمسرح».

وعلق آخر: «حبيبى ألف مبروك واجهة مشرفة وعقلية واعدة ملم بكل جوانب الفكر وقادر على قيادة أكبر وأعظم المناصب تحية من كل قلبي بالنجاح الباهر وعقبال توليك الوزارة بإذن الله تحياتي ومحبتي».

آخر أعمال إيهاب فهمي

يذكر أن آخر أعمال إيهاب فهمي مسلسل حضرة العمدة، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة روبي، وفاء عامر، أحمد رزق، محمود عبد المغني، إدوارد وغيرهم من الفنانين، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.