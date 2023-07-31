مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة
كتب:
أسماء زايد
11:17 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تزامنا مع اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، تنشر «الوطن» في إطار دورها الخدمي، مصاريف الجامعات الخاصة والمصروفات الدراسية، ومنها مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وقبل إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تنسيق القبول بالجامعات.
مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023 - 2024
وعن مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، فأوضحت الجامعة المصروفات كما يلي.
- مصاريف كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 155 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 145 ألف جنيه.
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 95 ألف جنيه.
- مصاريف كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 50 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 95 ألف جنيه.
- كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه.
- كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.
- كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.
- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.
- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.
- كلية الآثار والإرشادر السياحي: 40 ألف جنيه.
- كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.
وأعلنت الجامعة عبر الموقع الرسمي لها، الطلبات والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلياتها من هنا.