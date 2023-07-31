تزامنا مع اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، تنشر «الوطن» في إطار دورها الخدمي، مصاريف الجامعات الخاصة والمصروفات الدراسية، ومنها مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وقبل إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تنسيق القبول بالجامعات.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023 - 2024

وعن مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، فأوضحت الجامعة المصروفات كما يلي.

- مصاريف كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 155 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 145 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 95 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 50 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 95 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه.

- كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

- كلية الآثار والإرشادر السياحي: 40 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

وأعلنت الجامعة عبر الموقع الرسمي لها، الطلبات والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلياتها من هنا.