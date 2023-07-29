مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023.. تبدأ من 40 ألف جنيه

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية أعمال الاستعداد لأعمال تنسيق الكليات 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ أعلنت الجامعات الرسوم الدراسية للعام الجديد عبر مواقعها الإلكترونية، ومنها مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023-2024

تستعرض «الوطن» مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 -2024، وفقاً لما أعلنته الجامعة.

** مصاريف كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

** مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

** مصاريف كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

** كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

** كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

** كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

** كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

** كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

** كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

** كلية الآثار والإرشادر السياحي: 40 ألف جنيه.

** كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، لتحديد الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2023، وتحديد عدد المقاعد المتاحة في الكليات المختلفة خاصة كليات القطاع الطبي «البشري - الأسنان- الصيدلة - العلاج الطبيعي - التمريض - البيطري».