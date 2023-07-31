أسقف أسيوط يشهد وضع أكبر تمثال للعذراء في ديرها بدرنكة

شهد الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، صباح اليوم الاثنين، وضع أكبر تمثال للسيدة العذراء مريم على كنيسة العذراء الملكة بديرها في درنكة، والذي يزن 10 أطنان من البرونز ويصل طوله لـ9 أمتار، وسط احتفال بهذه المناسبة، ودق أجراس الدير والكنيسة.

الاحتفال بوضع أكبر تمثال للعذراء بدير العذراء بدرنكة

ورأس الأنبا يوأنس صلاة القداس الإلهي بالدير عقب الاحتفال بوضع التمثال، بحضور عدد من الآباء والآلاف من الأقباط.

تمثال للعذراء بالتزامن مع صوم العذراء

وجاء ذلك بالتزامن مع قرب احتفال الأقباط ببدء صوم العذراء في 7 أغسطس وهو أحد الأصوام التي يهتم بها الأقباط ويمارسون فيه العديد من العادات المختلفة منها النذور والصوم بـ«ماء وملح»، وينتهي بعيد العذراء في 22 أغسطس.

ووصف الدكتور جرجس جاولي، أستاذ النحت والمسؤول عن نحت التمثال، أن التمثال يعد أكبر تمثال برونزي منحوت في مصر وأنه استغرق عامين للإتمامه واستغرق نحته ثلاثة أشهر.