قبل أسبوعين من الاحتفال به.. كل ما تريد معرفته عن صيام العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصيام العذراء 2023 في يوم الاثنين 7 أغسطس المقبل، وهو أحد الأصوام التي يهتم بها الأقباط ويمارسون بها العديد من العادات المختلفة منها النذور والصوم بـ«ماء وملح»، لينهي الصيام بعيد العذراء في 22 أغسطس.

احتفالات الكنائس والأديرة بصيام العذراء 2023

وتحتفل الكنائس بصيام العذراء 2023 بإقامة النهضات الروحية والموالد الشعبية في الكنائس والأديرة التي تحمل اسم العذراء حيث يقيم دير العذراء في هذا الموسم المؤتمرات والموالد احتفالا بهذه المناسبة وقد أصدر الدير بيانًا حول موسم صيام العذراء يؤكد فيه الدير على عدم زيادة إيجار الحجرات العادية والمكيفة ووفتح باب الدير للمؤتمرات خلال فترة الصيام مع تشكيل لجنة تسليم وتسلم للغرف وعمل مدارس الأحد يوميا خلال فترة الاحتفال، فيما تقيم كنيسة السيدة العذراء بمسطرد نهضة روحية ومولد يقبل عليه الأقباط خلال فترة الـ15 يوم فترة صيام العذراء ليتبركوا من المغارة التي مكثت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها لمصر، فيما يقيم دير العذراء بدرنكة نهضة روحية برئاسة الأنبا يوأنس ويستقبل الدير خلال فترة الصيام ما يقرب مليون زار.

لماذا تصوم الكنيسة صيام العذراء؟

ويصوم الأقباط صيام العذراء 2023 لمدة 15 يوما في تقشف وزهد في الطعام ويتناولوا بعض المأكولات الخفيفة منها «الدقة» و«الشلولو» وهي عبارة عن ملوخية غير مطهية، فيما يصوم البعض هذا الصيام بـ«ماء وملح» دون تناول أي مأكولات، فيما يقوم البعض بالصوم الانقطاعي حتى الغروب، وأما عن سبب صيام العذراء فإنه يسمى صيام العذراء ليس لأن العذراء هي من صامته لا بل لأن الكنيسة تحتفل في نهايته بعيد صعود جسد العذراء، بحسب الإعتقاد المسيحي، ووضعت الكنيسة هذا الصوم إكرامًا للسيدة العذراء، كما صامه الآباء الرسل إكرامًأ للعذراء.