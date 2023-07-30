«نحات المنيا» يبدع في أحدث تمثال لـ العذراء مريم: «عملته بإحساسي وروحي»

حظي أحدث تمثال للسيدة العذراء مريم وابنها المسيح عيسى عليهما السلام، بإشادة واسعة من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والعمل الفني أحدث إبداعات الفنان الشباب ميشيل حنا «نحات المنيا».

معلومات عن الفنان الشاب ميشيل حنا

وميشيل حنا فنان شاب، 28 عاما، ابن قرية البرشا بمحافظة المنيا، وهو فنان فطري لم يدرس بكليات الفنون، مؤهل متوسط، وبدأ مسيرته الفنية بالتصوير الزيتي.

وعندما أحس بأن التصوير الزيتي وحده لا يُخرج طاقته الفنية بالكامل اتجه إلى فن النحت ونفذ إلى الآن نحو 20 عملا فنيا متنوعا من بينها تمثال البابا شنودة والفنان نجيب الريحاني، ليضاف إلى قائمة مبدعي المنيا الكبار.

تفاصيل تمثال السيدة العذراء

وأضاف حنا، في تصريح لـ «الوطن»، أن «تمثال السيدة العذراء أحدث عمل فني ونفذته بتكليف من أحد الأشخاص وطلبه بشكل شخصي»، موضحا: التمثال أبعاده بطول 170 سنتيمترا بالقاعدة وهو مصمم من خامة الفايبر جلاس، واستغرقت نحو أسبوعين في تنفيذه.

الإحساس بالاتصال الروحي بين مريم العذراء وابنها المسيح معا في كتلة تتجاوز علاقة الأمومة والبنوة إلى فكرة المعجزة هو ما حاول الفنان الشاب نقله في العمل الفني، من خلال نقل إحساسه الشخصي إلى المادة الخام: «الموضوع مش مجرد صنعة ولكنه فيه روح، وأنا لم أكن أنحت تفاصيل العمل بيدي وبأدوات النحت فقط ولكن كنت أمنحه جزءا من إحساسي بهذه العلاقة وإنما أطلق روحي تعمل معي في العمل الفني».