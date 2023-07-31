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كلمة مسجلة لـ مدبولي في مؤتمر «المصريين بالخارج 4»: أنتم جزء أصيل من الوطن

كتب:

منة عبده
11:59 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
الدكتور مصطفى مدبولي.. رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي.. رئيس مجلس الوزراء

بدأت فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج 4»، بكلمة مسجلة تمّ عرضها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رحب خلالها بأبناء الوطن بالخارج، داخل وطنهم الأم.

مدبولي: القيادة السياسية تدعم جميع المصريين بالخارج

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنَّ المصريين بالخارج هم جزء أصيل من الوطن الأم، مؤكّدًا دعم القيادة السياسية لأبنائها المغتربين، فهم جزء لا يتجزأ عن الدولة، مشيرًا إلى دعم الدولة والقيادة السياسية لجميع المصريين بالخارج، وتقديم كل التيسيرات التي يحتاجها المصري المغترب.

فيلم قصير يستعرض إنجازات وزارة الهجرة

كما حرصت وزارة الهجرة، على عرض فيلم قصير، تعرض من خلاله أبرز جهود الوزارة بقيادة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منذ بداية تسلمها الوزارة وحتى الآن، وعلى رأسها إطلاق مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.