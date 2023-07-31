«شباب النواب» تهنئ اتحادات السباحة والجودو والخماسي بنتائج بطولة أفريقيا

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الاتحاد المصري للجودو، بعد حصد منتخب الناشئين ببطولة أفريقيا في مدغشقر 15 ميدالية متنوعة، بمشاركة 18 منتخبًا بإجمالي 118 لاعبًا.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية في الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والتي تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر في الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، في بيان صحفي، اليوم، بالنتائج التي حققتها البعثة المصرية خلال منافسات البطولة للناشئين والتي وضعت مصر بالمركز الأول في جدول ترتيب الدول المشاركة، من خلال إحراز 15 ميدالية متنوعة (8 ذهبية، فضيتين و5 برونز) مشيدا بحصول منتخب الشباب في الجودو على لقب بطولة أفريقيا للشباب، بعد الفوز بـ15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

الاتحاد المصري للتايكوندو

كما وجه رئيس لجنة الشباب التهنئة للاتحاد المصري للتايكوندو، وذلك بعد تحقيق عبدالله عصام المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصول اللاعبة جنى خطاب على الميدالية البرونزية، ببطولة تحدى الجائزة الكبرى (Grand Prix Challenge) بالعاصمة السنغالية داكار، ليتأهلا لبطولة الجائزة الكبرى بباريس.

منتخب مصر الأول للتايكوندو

كما أشاد بتحقيق منتخب مصر الأول للتايكوندو 4 ميداليات متنوعة، في بطولة السنغال المفتوحة للتايكوندو فئة الـ G2، بينها ثلاث ميداليات فضية للاعب عبد الله عصام ومعتز بالله عاصم وتقى شعبان وميدالية برونزية للاعبة ليلى شريف.

وفي السياق ذاته، هنأ رئيس لجنة الشباب، اتحاد السباحة بمناسبة تأهل اللاعب مروان القماش، رسميًا لأولمبياد باريس 2024 في سباق 1500 متر حرة في سباقي 800 متر حرة و1500 متر حرة.

وتوجه رئيس لجنة الشباب بالتهنئة لاتحاد الخماسي الحديث واللاعبة ملك إسماعيل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث، على الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات ببطولة العالم تحت 19 سنة المقامة خلال الفترة من 25 إلى 30 يوليو الحالي بمدينة اسطنبول بتركيا.