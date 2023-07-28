«رياضة الإسكندرية»: تدريب ناشئي الجودو بمعسكر العلمين ضمن المشروع القومي للموهبة

قالت الدكتورة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن تدريبات الجودو للناشئين يتم تنفيذها من خلال الإدارة العامة للرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يهدف الى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في ألعاب متنوعة، منها الجودو والتايكوندو وألعاب القوى المصارعة الملاكمة كرة القدم وكرة السلة وتجرى تدريبات الجودو للناشئين بمعسكر العلمين.

فوائد رياضة الجودو

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن الوزارة اختارت ألعاب لها فوائد إضافية إلى جانب الرياضة وعلى سبيل المثال رياضة الجودو لها فوائد كثيرة ومتنوعة، منها التنمية الجسدية فكل حركة في الجودو لها معناها و مغزاها الخاص بها.

وأشكال الحركات كثيرة لا تحصى لأن كل جزء من الجسم يمكن استخدامه في كافة الاتجاهات أي إلى الأعلي وإلى الأسفل وإلى الجهتين اليسرى واليمنى، وكذلك التنمية العقلية عندما يقوم أي فرد بالمواظبة على رياضة الجودو بشكل معقول ومنتظم تحدث لدية تغيرات نفسية دون علمه، حيث يزداد نبله و تهذيبه.

السيطرة على النفس

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف إلى أن من مميزات لعبة الجودو الجرأة الأدبية ولعبة الجودو تحتاج إلى صراع جسدي ينهمك بة كامل الجسد و العقل معآ ضمن ذلك يتهذب كل ذي قوة و ذلك كي يكون قادرا دوما على كبح جماح نفسه ومراقبتها مراقبة خصمة أيضا.