الثالثة على الثانوية العامة في مؤتمر وزير التربية والتعليم: أهم لحظة بحياتي

وصلت فرح محمد قدرى إبراهيم حسن، الطالبة الثالثة على مستوى الثانوية العامة 2023 من شعبة الأدبي والوحيدة في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 من محافظة الإسكندرية، رفقة والديها إلى مؤتمر وزير التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، إذ عاشوا أوقات مميزة منذ إعلان قائمة الأوائل، قائلة: «أهم لحظة في حياتي»

وحصلت «الوطن» على أول صورة لفرح رفقة والديها، خلال انتظارهم انطلاق مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، إذ تجلت معالم الفرحة على وجوهم على الرغم من عدم نومهم منذ إبلاغهم بالخبر مساء أمس.

رحلة «فرح» إلى مؤتمر وزير التربية والتعليم

وقالت فرح محمد قدرى إبراهيم حسن، الطالبة الثالثة على مستوى الثانوية العامة 2023 من شعبة الأدبي لـ«الوطن»، إنها تحركت وأسرتها صباحًا مع الدكتور العربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إلى مقر مؤتمر وزير التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنها ساعات مميزة غاب عنها النوم طوال الليل، لتجهيزات الانتقال إلى المؤتمر وانتظار اللحظة الأهم خلال أعوام دراستها.

فرح: سعيدة لتواجدنا في مؤتمر وزير التربية والتعليم

وأكدت أنّ وكيل الوزارة شجعها وعبر لها عن سعادته، كونها الوحيدة التي مثلت الإسكندرية في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 ، مشيرة إلى سعادتها كونها ضمن أول دفعة يتواجد أوائلها رفقة الوزير في المؤتمر الصحفي.

نتيجة الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أنه بمجرد انتهاء مؤتمر وزير التربية والتعليم، سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر موقع «الوطن» تسهيلا على الطلاب.