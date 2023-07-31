«التعليم العالي»: دليل إرشادي لمساعدة الطلاب في تنسيق الثانوية العامة 2023

وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على التعامل الصحيح مع موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك ضمن استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه سيتم نشر عدة أدلة إرشادية تباعا لمساعدة الطلاب على كيفية اختيار رغباتهم حينما يبدأ التنسيق رسميا عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الدليل الإرشادي الحالي يتضمن العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.