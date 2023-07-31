خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023.. التقديم ورقيا وليس إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أن التقديم هذا العالم سيكون ورقيا ولا يوجد أي روابط إلكترونية لتقديم التظلمات، ويعلن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ظهر اليوم الخميس 31 يوليو 2023 في مقر وزارة التعليم بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

وتشمل خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، والتي ستتم هذا العام ورقيا، على التالي:

- موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة وتحديدا يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.

- تقديم التظلمات سيكون ورقيا في المديريات التعليمية.

- سيُسمح لطلاب نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها.

- رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع جريدة الوطن، والذي يتيح الحصول على تفاصيل درجات كل المواد والمجموع والنسبة المئوية للطالب من رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.