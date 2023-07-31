ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن، ويمكن لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة الدخول على الرابط والاستعلام على النتيجة في دقائق، وسيعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، اعتماد النتيجة رسميًا خلال الدقائق المقبلة من جانب الدكتور رضا غان وزير التربية والتعليم.

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن، خلال الدقائق المقبلة ، يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الأطمئنان على النتيجة والدرجات، من خلال الرابط الإلكتروني هنا، إذ يستطيع الطلاب الحصول على تفاصيل كل درجات فى المواد بالثانوية العامة للشعب الثلاث «عملي علوم، علمي رياضة، أدبي».

أوئل الثانوية العامة 2023

هذا ومن المعروف أنّ وزير التربية والتعليم، أعلن قائمة أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة، وجاءت كالتالي:

أوائل الثانوية العامة علمي علوم 2023

- أميمة محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية.

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

- زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

- كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد من محافظة المنيا.

- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

- كيرلس نوناي يعقوب فانوس من محافظة المنيا.

- محمد محمد التميمي محمد جوهر من محافظة الدقهلية.

- محمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بني سويف.

- ياسمين شريف حسني عبدالقادر من محافظة القاهرة.

أوائل الثانوية العامة علمي رياضة 2023

- إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

- أروى حسام مدحت محمد فوزي من محافظة القاهرة.

- أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

- باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

- زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

- مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

- محمد احمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

- محمود أشرف السيد أبو حادي من محافظة الغربية.

- مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.

- مروان أحمد علي عبدالسميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.

أوائل الثانوية العامة أدبي 2023

- سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة.

- عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة

- عز الدين أحمد العوضي رزق من محافظة القاهرة.

- عمرو خالد ناصر عفيفي من محافظة القاهرة.

- فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة.

- فرح محمد قدري إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

- محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة.

- معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.

- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

- نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.