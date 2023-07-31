عاجل.. موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة.

وأكد أنّ تقديم التظلمات سيكون ورقيا في الأماكن التي تحددها الوزارة في المديريات التعليمية، ويُسمح للطالب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، موضحا أنّ رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.