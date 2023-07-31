موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 203.. المادة بـ200 جنيه

حددت وزارة التربية والتعليم موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 203، وفقا لما أقره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 203، بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة، والمقرر إعلانها ظهر اليوم الخميس 31 يوليو 2023 في مقر وزارة التعليم بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية.

موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن وزير التعليم موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، بفتح باب التظلم على النتيجة، مؤكدا أنّ تقديم التظلمات سيكون ورقيا في الأماكن التي حددتها وزارة التعليم في المديريات التعليمية.

تظلمات الثانوية العامة

وأعلن وزير التعليم، أنّه سيُسمح لطلاب نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، موضحا أنّ رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.

نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة

وجاءت نسبة نجاح نتيجة الثانوية العاممة 2023 بنسبة 78.8% بنسبة 3% عن نتيجة الثانوية العامة 2022.