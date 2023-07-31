لو مجموعك 55%.. اعرف الكليات المتاحة حسب مؤشرات تنسيق العام الماضي

يرغب الطلاب الحاصلين على مجاميع قليلة في الثانوية العامة من معرفة الكليات المتاحة لهم وفقا لتنسيق العام الماضي، حتى يستطيعون التقديم لها عقب بدء أعمال التنسيق مباشرة، لتجنب دخول المعاهد والجامعات الخاصة التي تحتاج إلى مصروفات بمبالغ كبيرة للالتحاق بها.

وعند حصول الطالب على درجة النجاح فقط، يصعب عليه الاختيار بين اختيارات متعددة، ويكون لديه فرص قليلة للالتحاق بالكليات في الجامعات الحكومية.

ونقدم خلال السطور التالية الكليات التي يمكن لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع 55% الالتحاق بها، حسب تنسيق العام الماضي، والتي جاءت كالتالي:

كليات علمية للحاصلين على مجموع من 50 إلى 60%

- آداب انتساب موجه القاهرة.

- آداب انتساب موجه بنها.

- آداب سوهاج.

- دار العلوم انتساب موجه أسوان.

- حقوق مدينة السادات.

- حقوق كفرالشيخ.

- آداب انتساب موجه عين شمس.

- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.

- تربية جنوب الوادي رياضة.

- حقوق انتساب موجه بني سويف.

- حقوق انتساب موجه القاهرة.

- آداب انتساب موجه دمنهور.

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال.

- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية.

- حقوق انتساب موجه الزقازيق.

- آداب انتساب موجه طنطا.

- تربية السويس رياضة.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

- حقوق انتساب موجه أسوان.

- آداب انتساب موجه حلوان.

- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

- حقوق انتساب موجه أسيوط.

- حقوق انتساب موجه عين شمس.

- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية.

تربية نوعية عين شمس.

- تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.

- آداب انتساب موجه كفر الشيخ.

- تربية كفر الشيخ رياضة.

- آداب انتساب موجه الفيوم.

- آداب انتساب موجه جنوب الوادي .

- تربية (تعليم ابتدائي) السويس.

- آداب انتساب موجه بور سعيد.

- حقوق انتساب موجه حلوان.

- تربية أسيوط رياضة.

- آداب انتساب موجه بنات عين شمس.

- حقوق انتساب موجه بنها.

- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية (طفولة) السويس.

- آداب انتساب موجه أسوان.

- تربية دمياط رياضة.

- آداب انتساب موجه دمياط.

- تربية نوعية الفيوم.

- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس.

- الفني التجارى بدمنهور.

- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.

- آداب انتساب موجه بني سويف.

- آداب انتساب موجه المنيا.

- حقوق انتساب موجه طنطا.

كليات أدبية للحاصلين على مجموع من 50 إلى 60%

وهناك عددًا من الكليات التي يمكن لطلاب الثانوية العامة الالتحاق بها من الشعبة العلمية 2022، التي جاءت كالتالي:

- كلية تربية نوعية فنية مطروح.

- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط.

- تربية (تعليم ابتدائي) مطروح.

- تربية نوعية فنية طنطا.

- تربية نوعية موسيقية المنيا.

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية.

- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.

- سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات.

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

- تربية فنية المنيا.

- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنين مطروح.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية.

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية فنية الزقازيق.

- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

- تربية نوعية فنية أسيوط.

- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا.

- الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

- تربية نوعية فنية الفيوم.

- تربية رياضية بنات طنطا.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية رياضية بنات أسيوط.

- تربية رياضية بنين بور سعيد.

- تربية رياضية بنين العريش.

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

- تربية رياضية بنين دمياط.

- تربية رياضية بنات بورسعيد.

- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

- تربية نوعية فنية عين شمس.

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.