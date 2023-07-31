أوائل الثانوية العامة 2023 يشاركون وزير التعليم في المؤتمر الصحفي

يشارك أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المقرر تكريم أوائل الثانوية العامة 2023، كما يحضر المؤتمر عدد من قيادات الوزارة، ويستعرض الوزير مؤشرات ونسب النجاح الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%

كما هنأ الدكتور رضا حجازي، أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.