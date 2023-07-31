اعرف خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسوان.. تطبق غدا

أعلن مجلس الوزراء، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، بمحافظة أسوان، وغيرها من المحافظات المختلفة، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غدا الثلاثاء، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء فى أسوان

وعن جدول تخفيف أحمال الكهرباء فى أسوان جاءت كالتالى:

- المجموعة «1» موعد الفصل من الساعة 12 إلى الساعة 13 وتشمل 24 مدينة.

- المجموعة «2» موعد الفصل من 13 إلى الساعة 14 وتشمل 18 مدينة .

- المجموعة «3» من الساعة 14 إلى الساعة 15 وتشمل 5 قرى ومدن.

- المجموعة«4» موعد الفصل من الساعة 15 إلى الساعة 16 وتشمل 17 قرية ومدينة .

- المجموعة «5» موعد الفصل من الساعة 16 إلى الساعة 17 .

- المجموعة «6» موعد الفصل من الساعة 17 إلى الساعة 18.

- المجموعة «7» موعد الفصل من الساعة 18 إلى الساعة 19 .

- المجموعة «8 » موعد الفصل من الساعة 19 إلى الساعة 20 وتضم 14 قرية ومدينة .

- المجموعة «9» موعد الفصل من الساعة من الساعة 20 إلى الساعة 21 وتضم 14 قرية ومدينة .

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخطة من هنا.