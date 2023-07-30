محافظ أسوان: استثناء المستشفيات وبنوك الدم من خطة تخفيف أحمال الكهرباء

زار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، منطقة فريال، حيث جرى فحص لوحة توزيع الكهرباء بإجمالي أحمال 6 ميجا، التي تغذي مناطق الكورنيش والسوق التجاري، وجبل تقوق وشارع كسر الحجر ضمن تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، ووفقا لتعليمات وزير التنمية المحلية.

التنسيق بين قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف

وأثناء الزيارة، وجه اللواء أشرف عطية بضرورة التنسيق بين قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة، والجهات المعنية، لضمان استمرارية تشغيل المستشفيات وبنوك الدم ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والمخابز البلدية الرئيسية، وأيضا المنشآت الحيوية، واستثناء هذه المواقع من خطة تخفيف الأحمال حيث أنه غير مسموح إطلاقًا بتوقفها عن العمل لتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه.

تطبيق آلية التوزيع العادل

وأكد محافظ أسوان في بيان أهمية عدم تعارض خطة التخفيف وترشيد استهلاك الكهرباء مع تحقيق راحة المواطن، وإعطاء الأولوية لتخفيف الأحمال للمباني والمنشآت الحكومية قبل المناطق السكنية، وتطبيق آلية التوزيع العادل بين كافة المناطق والأحياء السكنية من خلال تشغيل المغذيات بمختلف مدن ومراكز المحافظة بشكل تبادلي.

المحافظ يتابع منظومة ترشيد الاستهلاك بالمولات التجارية

وفي ختام الزيارة، تابع محافظ أسوان، منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمولات التجارية وسلاسل الهايبر ماركت، حيث شدد على ضرورة الالتزام بتشغيل المكيفات عند 25 درجة، والالتزام بمواعيد الغلق والفتح، ووضع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والأساسية، والتأكد من الصلاحية والجودة للاستهلاك الآدمي.