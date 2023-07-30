مصدر يكشف موعد الإعلان عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء

كشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء، عن انتهاء شركات التوزيع الـ9 على مستوى جميع المحافظات، من وضع جدول تخفيف الأحمال لقطع التيار الكهربائي عن المشتركين لعرضه على مجلس الوزراء اليوم، تمهيدا لإعلانه غدا رسميا على المواطنين لحين انتهاء الأزمة المؤقتة، في ظل موجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ جدول تخفيف الأحمال تم تنفيذه بالمساواة بين جميع المحافظات في القاهرة الكبرى والوجهين القبلي والبحري ومنطقة الدلتا والساحل، من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة بحد أقصى مرتين يوميا، وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لترشيد استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أنّه سيتم الإعلان عن جدول تخفيف الأحمال وانقطاعات التيار مسبقا عن الحي أو المنطقة التي سيتم فصل التيار عنها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قريبا.

خطة ترشيد الاستهلاك

وأكد المصدر، انخفاض معدلات شكاوى المواطنين وتقليل انقطاعات التيار الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود بعد تنفيذ المحافظات خطة الحكومة بترشيد الاستهلاك، موضحا أنّ الشركة القابضة شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال للتأكد من عدم تجاوز مدة التخفيف ساعة واحدة، والالتزام بالمواعيد المحددة للفصل بواقع 10 دقائق قبل أو بعد رأس الساعة.

تراجع كميات الأحمال المفصولة

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تراجع كميات الأحمال المفصولة من خلال تخفيف الأحمال خلال الأيام القليلة الماضية من 3000 ميجا وات إلى 2500 ميجا.