غير الطب والهندسة.. كليات ممكن تحقق فيها أحلام المستقبل

ارتبطت مصطلح كليات القمة بـ«الطب والهندسة» وغيرها من الكليات ما جعل أولياء الأمور والطلاب يسعون لتحقيق حلم الالتحاق بها عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.

لكن مع استحداث تخصصات جديدة ومهارات حديثة، ظهرت العديد من الكليات التي تخدم تلك التخصصات وأصبحت بلغة اليوم كليات قمة أيضا حيث تحقق لطلابها تميز وظيفي بتخصص حديث أو نادر.

كليات لطلاب الثانوية العامة 2023

وأنشأت وزارة التعليم العالي العديد من الكليات التي تخدم التخصصات الحديثة، منها كليات الذكاء الاصطناعى وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، ولم يعد الإقبال قاصرًا فقط على كليتي الطب والهندسة.

وتنشر «الوطن» قائمة بالكليات ذات التخصصات الحديثة التي توفر مستقبل متميز لطلابها منها.

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

توجد الكلية بجامعة بني سويف فقط وهي الكلية الأولى في تخصص علوم الفضاء في مصر والشرق الأوسط بأكمله،تضم عدة تخصصات منها الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء.

كليات الذكاء الاصطناعي

وأنشأت وزارة التعليم العالي كليات ذكاء اصطناعي في 13 جامعة مصرية هي: سوهاج، الأقصر، القاهرة، و طنطا، وكفر الشيخ، وحلوان، و دمهنور، و الزقازيق، والمنوفية، و بنها، ومطروح، وجنوب الوادى، والسادات»، و3 جامعات خاصة هى الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، و فاروس، والتكنولوجيا الحديثةلطلاب الشعبة العلمية علوم والعلمية رياضة.

كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات

وهي إحدى كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وتضم أقسام المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات و إدارة الموارد البشرية ويمكن لطلاب الثانوية العامة الإلتحاق بها.

كليات حديثة لطلاب الثانوية العامة

فضلا عن إعلان التعليم العالى إضافة عدة كليات جديدة هذا العام منها:

- كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط.