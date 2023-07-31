بعد الاعتماد الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2023، يسعى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة مصاريف الجامعات، ومنها مصاريف جامعة المستقبل لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة، والتي تعد أحد أكثر الجامعات الخاصة الواعدة في مصر، والتي تسعى جامعة المستقبل بمصر جاهدة في توفير تعليم شامل وعالي الجودة، يُجهز خريجو الجامعة؛ ليكونوا قادة المستقبل.

مصاريف جامعة المستقبل لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة

- مصاريف كلية طب الأسنان بجامعة المستقبل: 180 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة المستقبل: 108 آلاف جنيه

- مصاريف كلية الهندسة بجامعة المستقبل: 75 ألف جنيه

- مصاريف كلية علوم الحاسب بجامعة المستقبل: 73 ألف جنيه

- مصاريف كلية علوم الإدارة بجامعة المستقبل: 65 ألف جنيه

- مصاريف كلية الاقتصاد بجامعة المستقبل: 60 ألف جنيه

خطوات الالتحاق بجامعة المستقبل

- إنشاء ملف التقديم عن طريق موقع الجامعة فقط.

- بعد عمل الملف سيتم استقبال رسالة نصية وبريد إلكتروني على الرقم والإيميل المسجل من قبل الطالب.

- موضح بالرسالة اسم المستخدم وكلمة المرور.

- دفع رسوم الملف 1600 جنيه عن طريق بطاقة الائتمان / كارت ميزة / خدمة فوري أو من مقر الجامعة.

- بعد الدفع سيقوم الطالب بالدخول على Apply Online Portal وتحديد مواعيد الإمتحان الخاص بالقبول وبعد اداء الأمتحان سيتم إرسال رسالة وبريد إلكتروني بنتيجة الطالب.

- يقوم الطالب بدفع مبلغ 1000 جنيه، رسوم امتحان تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي للالتحاق بالمستوى المناسب للطالب.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، على موقع الوطن، بعد أن اعتمدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن المنظومة بأكلمها وكل القائمين عليهم ساهموا في نجاح الامتحانات حتى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ونوه بأنّ النسب المئوية للنجاح في نتيجة الثانوية العامة، ارتفعت عن العام الماضي بنحو 5%.

وفي سياق متصل، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ النسب المئوية للحصول على الدرجات في الشرائح المختلفة أقل من العام الماضي بالنسبة لنتيجة الثانوية العامة 2023: لدينا طلبة حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد، ولكن لا يوجد أبدا من حصد الدرجات النهائية في المجموع العام.