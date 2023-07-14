جامعة الجلالة: تخصصات جديدة لمواكبة وظائف المستقبل

أكد الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن «الجامعة بها تخصصات وبرامج جديدة تواكب متطلبات سوق العمل وتتماشى مع رؤية التنمية المستدامة، ولديها 13 مجالاً تضم 37 برنامجاً دراسياً وستصل إلى 41 برنامجاً فى بداية العام الدراسى، ونستهدف قبول 2600 طالب خلال العام الجديد».

استراتيجية لتخريج كوادر متميزة

وقال «الشناوى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن الجامعة ستقدم منحاً دراسية كاملة لأول 300 طالب فى كل شعبة بالثانوية العامة ومنَحاً جزئية للمتفوقين، والجامعة لديها استراتيجية لتخريج كوادر متميزة تلبى احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً ما يؤهلها للاعتماد الدولى بعد تخريج أول دفعة ونسعى لجعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم فى الشرق الأوسط ونرحب بكل العرب والأفارقة من كل الجنسيات.. وإلى نص الحوار

لدينا 13 مجالا تضم 37 برنامجا دراسياً وستصل إلى 41

ماذا عن استعدادات تنسيق القبول 2023؟

- هناك عدد من المعايير والضوابط أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، يتم بناءً عليها تحديد نظام التنسيق للقبول بالجامعات بداية من العام الدراسى 2023- 2024، حيث تقرر توحيد نظام القبول بجميع الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونياً للجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها، والجامعة خلال 3 أعوام فقط استقبلت أكثر من 5000 طالب يدرسون فى 13 مجالاً تضم 37 برنامجاً دراسياً، وستصل إلى 41 برنامجاً فى بداية العام الدراسى المقبل، ونستهدف قبول 2600 طالب خلال العام الدراسى الجديد.

وهناك إقبال كبير على الالتحاق بالجامعة على الموقع الإلكترونى الخاص بها منذ فتح باب التقديم المباشر فى 9 مايو 2023 حتى الآن للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية للعام الحالى 2023، أو العام السابق 2022، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام السابق 2022، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم عليها، على أن يكون مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المفاضلة بين الطلاب، طبقاً لقواعد القبول والالتحاق التى أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وتم استقبال ملفات أعداد كبيرة من المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال الدراسة فى جامعة الجلالة، والجامعة تنظر فى الملفات مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد الجامعات المعتمدة والجامعات غير المعتمدة، وما يتطلب إجراء المقابلة الشخصية، وامتحان تحديد مستوى لطلابها لتحديد المسار العلمى لذلك.

ما الجديد بشأن المنَح الدراسية والمصاريف الجامعية؟

- تم تخصيص منَح دراسية كاملة لأول 300 طالب لكل شعبة من شُعب أوائل الثانوية العامة المصرية 2023- 2024 فى جميع مجالات وبرامج جامعة الجلالة، بالإضافة إلى توفر منح جزئية للمتفوقين بنسب خصم تصل إلى 50%، ونسب خصم تصل إلى 20% لجميع برامج الشهادات المزدوجة لجميع طلاب شهادة الثانوية العامة والمعادلة لها، بالإضافة إلى توفير منَح خاصة للمتفوقين رياضياً، ولأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والجيش الأبيض، وتشجع الجامعة وتحفز الطلاب المتفوقين دراسياً المقيدين بالجامعة، بنسبة خصم تصل إلى ١٠٪، أى ما يعادل ٢٦٠ منحة، طبقاً للقواعد واللوائح الداخلية للجامعة.

والجامعة تعمل على تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، بمشاركة الشركاء المجتمعيين، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الطلاب المتفوقين أكاديمياً وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية وتمكينهم من الالتحاق والتميز فى ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بالإضافة إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديمياً من ذوى الهمم بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.

ماذا عن البرامج والتخصصات الدراسية الجديدة وفقاً لرؤية واستراتيجية الدولة؟

- الجامعة لديها العديد من البرامج الجديدة التى تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى شراكات مع جامعات دولية تغنى الطلاب عن السفر للدراسة بالخارج وبأقل تكلفة فى العديد من المجالات والبرامج الدراسية، حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، دون مغادرة مصر، ما يوفر نحو 75% من تكلفة الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم بدء الدراسة فى 5 برامج دراسية كمرحلة أولى خلال العام الجامعى الماضى 2022 - 2023، فى مجالات (الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال)، والتى تضم برامج (هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، وإدارة الأعمال، والتسويق، ونظم المعلومات الحاسوبية)، وستتم إضافة برامج جديدة للعام الدراسى الجديد 2023-2024، منها (إدارة الأعمال الرياضية، تكنولوجيا المعلومات، تقنية الرسومات المعلوماتية).

والجامعة تستهدف طرح أكثر من 20 برنامجاً دراسياً بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية فى المستقبل القريب، وهناك اهتمام بأن تتيح جامعة الجلالة للطلاب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هيروشيما اليابانية، ويوجد 15 أستاذاً من جامعة هيروشيما للتدريس بجامعة الجلالة فى عدة مجالات، منها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة CINTANA التعليمية، التى تضم 15 جامعة عالمية، ما سينعكس على جامعة الجلالة من حيث الاستفادة من خلفيات ثقافية متعددة وخبرات عالمية، لتخريج طلاب مؤهلين على أعلى مستوى لسوق العمل بالإقليم والمنطقة العربية والدولية.

ماذا عن خطة الجامعة الفترة المقبلة؟

- الهدف الرئيسى لجامعة الجلالة هو جعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم فى الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولى وتبادل الخبرات مع جميع الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية، والجامعة ترحب بكل العرب والأفارقة من مختلف الجنسيات، للالتحاق بالمجالات والبرامج المختلفة بالجامعة، ونعمل على توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مجهزة بأحدث الإمكانيات العالمية، التى تساعد فى تخريج جيل جديد من الخريجين يلبى طموحات واحتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.

وماذا عن اعتماد الشهادات الممنوحة للطلاب وكيف يتم تأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً؟

- جامعة الجلالة لديها استراتيجية لتخريج كوادر متميزة من الطلاب تلبى احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً بما يؤهلها للاعتماد الدولى بعد تخرج أول دفعة.

تطور التعليم

وزارة التعليم العالى اتخذت اتجاهاً متكاملاً لسرعة الوصول إلى رؤية مصر 2030، بداية من الاتجاه نحو إنشاء جامعات أهلية من الجيل الرابع والاهتمام بالربط بين التعليم العالى والبحث العلمى ومخرجاته، ما يؤكد تحقيق مستقبل أفضل فى جميع المجالات.