رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز دراسات المستقبل

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، القرار رقم 1768 لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دراسات المستقبل، ولمدة ثلاث سنوات.

تطوير أداء كافة المراكز

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط في تصريحات له حرص الجامعة على تطوير أداء كافة المراكز والوحدات التابعة لها بما يمكنهم من أداء رسالتهم العلمية والبحثية والمجتمعية على نحو أفضل، وجعل مركز دراسات المستقبل شريكاً فاعلاُ يحتل مكانةً مرموقة ومتميزة ضمن أهم المراكز المتخصصة على مستوى الجامعات المصرية والعربية، باعتبار أن الدراسات المستقبلية من الضرورات التي لا غنى عنها للدول والمجتمعات والمؤسسات، التي تساعد على التخفيف من الأزمات عن طريق التنبؤ بها قبل وقوعها والتهيؤ لمواجهتها، الأمر الذي يؤدي إلى السبق في التعامل مع المشكلات قبل أن تصير كارثة.

تشكيل مركز دراسات المستقبل

ويضم مجلس إدارة مركز دراسات المستقبل في عضويته كل من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد علي عدوي وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب مديراً للمركز، والدكتور محمد عبد العظيم طلب الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل عبدة الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور حامد عبد الحميد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور عاطف السيد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتورة دعاء فاروق الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والدكتور خالد طلبة المدرس بكلية الطب، والدكتور محمد نادي المدرس بكلية التجارة.