لو شاكك في مجموعك.. كل ما تود معرفته عن تظلمات الثانوية العامة 2023

ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023، بدء التقديم على تظلمات الثانوية العامة، حتى يستطيع الطلاب التأكد من أن الدرجات التي حصلوا عليها هي درجاتهم بالفعل بعد إعادة تصحيح المواد التي يرغبون بها، حتى يتمكنون من الحصول علة مجموع يمكنهم من دخول الكلية التي يرغبون بها، وجرت العادة أن يتم فتح التقديم لتظلمات الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة بعدة أيام.

وتوضح بوابة الوطن من خلال هذا التقرير كل ما يود الطالب معرفته عن تظلمات الثانوية العامة 2023، مثل الرسوم ومراحل التقديم للتظلمات والأماكن التي تم تخصيصها لتقديم تظلمات الثانوية العامة، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، كالتالي:

مراحل التقديم علة تظلمات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي يمكن لطلاب الثانوية العامة تقديم التظلمات بها، كالتالي:

- المرحلة الأولى: تأتي المرحلة الأولى لتقديم تظلمات الثانوية العامة من خلال الموقع واللينك الذي تخصصه الوزارة لتقديم التظلمات، إذ يقدم الطالب طلب بالمواد التي يرغب في التظلم عليها.

- المرحلة الثانية: وتأتي المرحلة الثانوية بعد قبول طلب التظلم الذب تم تقديمه، بتوجه الطلاب إلى المكاتب المخصصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

وحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سعر كل مادة يريد الطالب تقديم التظلم عليها، ليكون سعر المادة الواحدة 200 جنيه، ليكون مجموع التظلم على مادتين 400 جنيه، والتظلم على 3 مواد 600 جنيها، ويتم إتاحة التظلمات لطلاب الثانوية العامة خلال عدة أيام.

أماكن المكاتب المخصصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة

وحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأماكن التي يمكن تقديم تظلمات الثانوية العامة من خلالها، وتتمثل في الآتي (المديريات التعليمية بالقاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنوفية والقليوبية، مدرسة المشير أحمد إسماعيل بجوار استاد الإسكندرية، مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر، المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مديريات بورسعيد والسويس والاسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط، مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بمدينة قنا).