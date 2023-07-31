وزير التعليم: 812 طالبا ارتكبوا مخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام، تخطت 2000 لجنة، موضحًا أنّ المنظومة تضمنت أعداد كبيرة من الملاحظين،مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المخالفين بلغ 812.

812 طالبا مخالفين بامتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضح أن هناك 812 طالبا مخالفين، وتم إحالة 641 طالبا للنيابة العامة، وعدد الملاحظين المخالفين 199 وتم إحالتهم للشئون القانونية، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية لا تضع الامتحانات، لكن تراجع الأسئلة ويتم وضعها من خلال بنوك الأسئلة، وتم مراجعة نموذج الإجابة من خلال لجان ضمن 10 خبراء، وكل ما حدده خبراء اللجان، تم الأخذ به في التصحيح لضمان حقوق الطلاب، إذ لم يتم بدء التصحيح إلا بعد إقرار اللجان لنموذج الإجابة.

تحرير 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه جرى تحرير 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم رصد مخالفات باستخدام أجهزة محمولة، وكفر الشيخ والإسكندرية والجيزة كانت أكثر المحافظات مخالفة.

وأكد أنّه لم يكن هناك تسريب لامتحانات الثانوية العامة، وما بعد بدء امتحان الثانوية العامة كان يسمى غش، وهناك باركود على ورق الأسئلة، كان يتم ضبط الطالب من خلاله في غضون 5 دقائق إذا ارتكب واقعة الغش.