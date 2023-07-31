رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مؤشرات مهمة بنتيجة الثانوية العامة 2023.. تفوق البنين وغياب 3530 طالبا

كتب:

هاجر عمر
01:19 م | الإثنين 31 يوليو 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

انطلق قبل قليل مؤتمر صحفي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي تضمن عددا من الأرقام والمؤشرات الهامة، ابرزها:

-      إنه تقدم لامتحان الثانوية العامة نحو 763206 آلاف طالب، أي قرابة 800 ألف طالب وطالبة.

-       حضر منهم 759676، ونجح منهم 598723 بنسبة نجاح 78.81%، وهو ما يعني غياب 3530 طالبا.

-       نسبة النجاح للبنون 80.6%، والبنات 77.4%.

-      نسبة النجاح لـ74.5%، وهذا العام وصلت النسبة لـ78.8، وهو معدل مرتفع بنسبة 5% عن العام الماضي.

-      نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84٪ومدارس اللغات 70٪.

-      نوعية المدارس بالنسبة لنسب النجاح فالثانوي العام 84%، والرسمي لغات 88.6%، وخاص معان 90.4%، ومدارس خاصة بمصروفات 70%، ومدارس خاصة لغات 91.5%».

 

اقرأ المزيد:

وزير التعليم: 812 طالبا ارتكبوا مخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التعليم: تحديد أوائل الثانوية العامة اعتمد على المواد غير المضافة للمجموع

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023.. 200 جنيه لكل مادة

وزير التعليم: نسبة النجاح في الثانوية العامة 78.81%.. والتفوق للبنين

بعد ظهور النتيجة.. وزير التعليم يوجه 4 رسائل إلى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

وزير التعليم يهنئ طلاب الثانوية العامة الناجحين ويوجه رسالة لأولياء الأمور
بقلم هاجر عمر