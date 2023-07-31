مؤشرات مهمة بنتيجة الثانوية العامة 2023.. تفوق البنين وغياب 3530 طالبا
كتب:
هاجر عمر
01:19 م | الإثنين 31 يوليو 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
انطلق قبل قليل مؤتمر صحفي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي تضمن عددا من الأرقام والمؤشرات الهامة، ابرزها:
- إنه تقدم لامتحان الثانوية العامة نحو 763206 آلاف طالب، أي قرابة 800 ألف طالب وطالبة.
- حضر منهم 759676، ونجح منهم 598723 بنسبة نجاح 78.81%، وهو ما يعني غياب 3530 طالبا.
- نسبة النجاح للبنون 80.6%، والبنات 77.4%.
- نسبة النجاح لـ74.5%، وهذا العام وصلت النسبة لـ78.8، وهو معدل مرتفع بنسبة 5% عن العام الماضي.
- نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84٪ومدارس اللغات 70٪.
- نوعية المدارس بالنسبة لنسب النجاح فالثانوي العام 84%، والرسمي لغات 88.6%، وخاص معان 90.4%، ومدارس خاصة بمصروفات 70%، ومدارس خاصة لغات 91.5%».