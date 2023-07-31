وزير التعليم: تحديد أوائل الثانوية العامة اعتمد على المواد غير المضافة للمجموع

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ نسبة نجاح طلاب شعبة العلمي علوم هذا العام 87.62%، مقابل 79.78% للعلمي رياضيات، و78.74% للشعبة الأدبي.

وأضاف حجازي، في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، الذي أذاعته قناة إكسترا نيوز، أنّ جملة الاوائل على الثانوية العامة هذا العام 36 طالبا وطالبة، بواقع 30 في الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، و2 مدارس stem و3 في مدارس الدمج وطالب في مدارس المكفوفين.

وتابع وزير التعليم: «حددنا الأوائل بالمجموع الكلي مع إضافة المواد التي لا تضاف للمجموع، بحيث نمنح أهمية لهذه المواد التي لا تدخل في المجموع لكنها تساهم في ترتيب الطلاب».

وواصل: «عدد لجان سير امتحان الثانوية العامة في العام الجاري كان 2098 لجنة و12136 مراقبا و100 ألف و815 ملاحظا و16869 معاونا و8409 أعضاء أمن و1166 من الأعضاء القانونيين».

وأكد أنّ الشؤون القانونية بحثت 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة موزعة على 27 محافظة، وكان هناك 479 قضية مخالفات، وكانت أكثر المحافظات التي بها مخالفات هي كفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والجيزة وبني سويف.