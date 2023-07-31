فنانون يهنئون أيمن الشيوي لاختياره عميدا لمعهد الفنون المسرحية: نجاح منتظر

تلقى الفنان أيمن الشيوي، رسائل تهنئة من زملائه بالوسط الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أصدرت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، قرارًا بتوليه عمادة المعهد العالي للفنون المسرحية بالهرم، خلفًا للدكتور مدحت الكاشف.

وقال أيمن الشيوي لـ«الوطن»، إنه فخور باختياره لهذا المنصب، وهو مسؤولية كبيرة بالنسبة له، ويتمني أن يكون على قدر المسؤولية، مضيفا «المعهد صرح كبير وعريق بالنسبة لي».

وحرص المخرج عمرو عابدين، على تهنئة أيمن الشيوي على صفحته بموثع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «ألف مبروك للأخبار المفرحة، ألف مبروك أختي الحبيبة الدكتور إيمان يونس، عميدًا للمعهد العالي للسينما.. ألف مبروك أخي الحبيب الدكتور أيمن الشيوي عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية إن شاء الله تشهد معاهد أكاديمية الفنون الغالية علي قلوبنا نجاحا وتألقا كبيرا في عهدكم».

تمنيات بالتوفيق

أما الفنان محمد فهيم، فقال: «حبيت أشوف صورة تجمعنا كلنا عشان نبارك لحبيبي وأخويا و صديقي دكتور أيمن الشيوي عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية.. تستاهل كل خير حقيقي، ويارب بالتوفيق والنجاح الكبير دائمًا إن شاء الله».

أما مهندس الديكور، حازم شبل، كتب: «ألف ألف مبروك للفنان المبدع الخلوق أستاذ دكتور أيمن الشيوي، عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية (القاهرة) أكاديمية الفنون المصرية.. تمنياتي له بكل التوفيق».

كما هنأ المخرج محسن رزق، الفنان أيمن الشيوي، قائلًا: «مليون مبروك دكتور أيمن الشيوي، عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية.. خالص تمنياتي بالتوفيق والنجاح إنّ شاء الله يا حبيبي».

ومن جهته، كتب الفنان شريف إدريس: «الصديق العزيز وأستاذي دكتور أيمن الشيوي عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحيه خلفاً للصديق العزيز وأستاذي مدحت الكاشف.. الاتنين إخواتي وأصدقائي وأساتذتي».