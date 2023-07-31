بعد ظهور نتيجة الثانوية.. وزير التعليم يوضح الفرق بين التسريب والغش الإلكتروني

مع دخول ماراثون امتحانات الثانوية العامة دائما ما تتردد عبارات مثل التسريب والغش الإلكتروني ويعتقد العديد من المواطنين أنهما مترادفان معناهما واحد، ما نفاه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي اليوم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

الفرق بين التسريب والغش الإلكتروني

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن العمليات المتعلقة بالغش والنشر في امتحانات الثانوية العامة 2023 على مواقع التواصل الاجتماعي في غرفة العمليات لم تتعدَ الدقائق، وجرى الإمساك بهؤلاء الطلاب.

وأوضح أنه يجب التفريق بين التسريب والغش الإلكتروني، لافتًا إلى أن التسريب هو ظهور الامتحان للعامة قبل موعد انعقاده، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث منذ حادث عام 2016 «مفيش امتحان طلع قبل موعده».

وزير التعليم: لدينا 168 قضية تتعلق بسير الامتحانات

أما الغش الإلكتروني، أوضح الوزير أنه هو تصوير بعض الطلاب لورقة أو ورقتين أو سؤال أو أكثر بالهاتف بعد بدء الامتحان وموعد انعقاده بشكل رسمي، من أجل نشره خارج اللجان، موضحًا أن الوزارة لديها باركود على ورقة الأسئلة، وفي خلال 5 دقائق تنجح في ضبط الطالب ويجرى تحرير محضر غش ضده وفقا للوائح».

وأكد وزير التعليم أن الوزارة لديها حالات تتعلق بأعمال سير الامتحانات بإجمالي 168 قضية، وحالات تتعلق بالتمزيق والتبديل بواقع 39 قضية، وحالات تعدي وشغب بإجمالي 18 قضية، وحالات مرضية وتوتر بإجمالي 10 حالات.