تايم لاين.. ماذا حدث منذ اعتماد نتيجة الثانوية العامة حتى الآن؟

قلوب تخفق وتتسارع ضرباتها خوفا مما هو قادم، وعيون أُرهقت جفونها من القلق وقلة النوم، بين طلاب ينتظرون نتيجة الثانوية العامة، وأهالي تتمتم أفواههم بالدعاء لأبنائهم بالنجاح، دقائق قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد أن أعلن في الساعات الماضية نتيجة أوائل الثانوية العامة

ويستعرض هذا التقرير تايم لاين بما حدث منذ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وحتى الآن في السطور التالية:

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

في تمام العاشرة من مساء أمس 30 يوليو، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023.

بعد وقت قليل من اعتماد النتيجة، أعلن وزير التعليم أنّه سيتم إعلان النتيجة الإثنين في مؤتمر صحفي سيتم عقده بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

الإعلان عن أوائل الثانوية العامة

وبعد دقائق أعلن الدكتور رضا حجازي أسماء الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية، وشرائح المجاميع والتفاصيل الكاملة للنتيجة.

وفي الكلمة ذاتها، أوضح وزير التعليم أنّ النتيجة ستظهر عبر الموقع الرسمي بعد المؤتمر الصحفي مباشرة، لتكون متاحة للطلاب بالدرجات.

فتح باب التظلمات بعد النتيجة بيومين مقابل 200 جنيها

وصباح اليوم، أشار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّه سيتم فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة، وأكد أنّ تقديم التظلمات سيكون ورقيا في الأماكن التي تحددها الوزارة في المديريات التعليمية، ويُسمح للطالب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، موضحا أنّ رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.

ومنذ ساعات، وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على التعامل الصحيح مع موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك ضمن استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.

أوائل الثانوية العامة يشاركون وزير التعليم في مؤتمر الإعلان عن النتيجة

وقبل دقائق قليلة، أعلنت وزارة التعليم مشاركة أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المقرر تكريم أوائل الثانوية العامة 2023 خلاله، كما يحضر المؤتمر عدد من قيادات الوزارة، ويستعرض الوزير مؤشرات ونسب النجاح الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023.