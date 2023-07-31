وزير التعليم: لم تحدث واقعة تسريب لأي امتحان بعد حادث 2016

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ العمليات المتعلقة بالغش والنشر في امتحانات الثانوية العامة 2023 على مواقع التواصل الاجتماعي في غرفة العمليات لم تتعدَ الدقائق، وقد تم الإمساك بهؤلاء الطلاب.

وأضاف «حجازي»، في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نفرق بين التسريب والغش الإلكتروني، فالتسريب هو إن الامتحان يطلع قبل انعقاده، وهذا لم يحدث من بعد حادث 2016، مفيش امتحان طلع قبل موعده».

وتابع: «بعد ما الامتحان يبدأ بعض الطلاب تصوير ورقة أو ورقتين أو سؤال، ولدينا باركود على ورقة الأسئلة، وفي خلال 5 دقائق يكون الطالب قد تمّ ضبطه ويتمّ تحرير محضر ضده».

وواصل وزير التعليم: «لدينا حالات تتعلق بأعمال سير الامتحانات بإجمالي 168 قضية وحالات تتعلق بالتمزيق والتبديل بواقع 39 قضية وحالات تعدي وشغب بإجمالي 18 قضية، وحالات مرضية وتوتر بإجمالي 10 حالات».