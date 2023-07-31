أرقام مهمة في نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسبة النجاح 78.81%

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه لم يحصل أي طالب على 100%، ما يوضح أنّه مؤشر على صدق امتحانات الثانوية العامة 2023، وقدرتها على قياس المستوى الحقيقي للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقاما مهمة في نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث بلغ عدد المتقدمين 763 ألفا و206 طلاب، وعدد الحاضرين 759 ألفا و679 طالبا، نجح منهم 598 ألفا و732 طالبا.

وأضاف حجازي، أنّ النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.47% في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، للاطلاع على التفاصيل من هنا.

وتابع الوزير، أنّ نسبة النجاح 78.81%، ونسبة النجاح في علمي علوم 78.62%، ونسبة النجاح في علمي رياضة 79.78%، ونسبة النجاح في الأدبي 78.74%.