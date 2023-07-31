رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أرقام مهمة في نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسبة النجاح 78.81%

كتب:

أميرة فكري
01:25 م | الإثنين 31 يوليو 2023
رضا حجازي

رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه لم يحصل أي طالب على 100%، ما يوضح أنّه مؤشر على صدق امتحانات الثانوية العامة 2023، وقدرتها على قياس المستوى الحقيقي للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقاما مهمة في نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث بلغ عدد المتقدمين 763 ألفا و206 طلاب، وعدد الحاضرين  759 ألفا و679 طالبا، نجح منهم 598 ألفا و732 طالبا.

وأضاف حجازي، أنّ النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.47% في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، للاطلاع على التفاصيل من هنا.

وتابع الوزير، أنّ نسبة النجاح 78.81%، ونسبة النجاح في علمي علوم 78.62%، ونسبة النجاح في علمي رياضة 79.78%، ونسبة النجاح في الأدبي 78.74%.

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

تايم لاين.. ماذا حدث منذ اعتماد نتيجة الثانوية العامة حتى الآن؟

بعد نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على شروط الدراسة في إيطاليا للمصريين

ظهرت الآن برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر الوطن
بقلم أميرة فكري