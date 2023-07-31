وزير التعليم يعلن أوائل الثانوية العامة مكفوفين وSTEM لعام 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة المكفوفين 2022-2023، قائلا: «الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد حصلت على المركز الأول بمجموع 393 بمحافظة أسوان، إدارة أسوان، واسم المدرسة النور للمكفوفين بنات بأسوان».

وعن أوائل مدراس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، أضاف «حجازي»، خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم لإعلان مؤشرات نتيجة الثانوية العامة: «الطالب عمر عبدالرحمن عبدالعزيز إبراهيم بالشعبة العلمية علوم، حصل على المركز الأول بمجموع 656.59 في مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف بنين، التابعة لإدارة بني سويف بمحافظة بني سويف».

وتابع: «الطالب أدهم محمود حسن فهمي بالشعبة العلمية رياضيات، حصل على المركز الأول بمجموع 661.3 في مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ثانوي بنين بشمال الإسماعيلية، التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية».