محافظ الجيزة يوجه بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الإجراءات المتخذة لتنفيذ تكليفات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة القطاعات، مشددًا عليهم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمتابعة الدورية للحفاظ على قيم استهلاك متوازنة على مدار اليوم، وتوجيه الحملات للتأكد من سريان القرارات والتزام المنشآت بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية للحفاظ على سلامة المواطنين، وأهمية مراجعة كافة أعمدة الإنارة لتغلق في المواعيد المحددة والتأكد من الإعتماد على نظام الإنارة بإستخدام لمبات الليد الموفرة بكافة المنشأت والشوارع.

إطفاء اللوحات الإعلانية

ووجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح محافظ الجيزة أن قرارات الترشيد تشمل الإضاءة الليلية بالملاعب الرياضية بالأندية حيث يتم متابعهتا بالتنسيق مع القائمين على تلك المنشأت للتأكد من غلق الكهرباء، كما يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف والكنائس لترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الانارة بعد إنتهاء الصلوات بها.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية وجود المصادر البديلة كالمولدات فى الأماكن والمنشأت الحيوية كالمستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.

الالتزام بالتعليمات

ويناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواطني المحافظة الكرام بالإلتزام بالتعليمات الصادرة بشأن خفض إستهلاك الكهرباء بالمنازل والمحال خاصة فى أوقات الذروة، شاكراً لهم دورهم الإيجابى فى إنجاح خطة الدولة لتخفيف الأحمال والتى من شأنها سرعة الإنتهاء من تطبيق الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن وعودة الأوضاع إلى صورتها الطبيعية.