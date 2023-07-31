لو ميزانيتك أقل من 30 ألف جنيه.. كليات يمكن الالتحاق بها بالجامعات الخاصة

أسابيع قليلة طال خلالها انتظار طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، ليتوج انتظارهم اليوم بإعلان النتيجة الخاصة بهم، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن تنسيق العام الماضي حتى يتمكنوا من معرفة الكلية التي يمكن الالتحاق بها كلا حسب مجموعه.

وهناك الكثير من الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 يبحثون عن أسعار مصاريف الكليات في الجامعات الخاصة، ومنهم من يهتم بأرخص الكليات التي يمكن الالتحاق بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كليات بأسعار 30 ألف جنيه في العام أو أقل، وفق ما أعلنته بعض الجامعات الخاصة من أسعار الكليات بها، والتي جاءت كالتالي:

كليات بأسعار أقل من 30 ألف جنيه

أعلنت بعض الجامعات الخاصة عن أسعار الكليات المتاح التقديم لها عام 2023، بعض حصول الطلاب على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

كليات بمصاريف أقل من 30 ألف في الجامعة الحديثة MTI 2023

- كلية الإدارة: يصل سعر مصاريف كلية الإدارة إلى 21 ألف جنيه.

- كلية الإعلام: يصل سعر مصاريف كلية الإعلام إلى 21 ألف جنيه.

- كلية التمريض: يصل سعر مصاريف كلية التمريض إلى 19250 جنيها.

- كلية الهندسة: يصل سعر مصاريف كلية الهندسة إلى 24800 جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: يصل سعر مصاريف كلية الحاسبات والذكاء والاصطناعي إلى 28800 جنيه.

كليات مصاريف أقل من 30 ألف جنيه بجامعة 6 أكتوبر 2023

- كلية التمريض: يصل سعر كلية التمريض إلى 30 ألف جنيه، وبالنسبة للتمريض التخصصي يصل إلى 35 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق: يصل سعر كلية السياحة والفنادق 25 ألف جنيه.

- كلية التربية: ويصل سعر كلية التربية إلى 30 ألف جنيه عربي و إنجليزي.

كليات بمصاريف تقترب من 30 ألف بجامعة النهضة 2023

- كلية الهندسة: يص سعر مصاريف كلية الهندسة إلى 31.625 جنيها.