وزير الزراعة يتفقد برامج إنتاج التقاوي.. ويوجه بتخفيف أحمال الكهرباء

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، بعض البرامج البحثية لإنتاج التقاوي بمركز البحوث الزراعية، ووجه ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في استنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية، التي تتواكب مع التيارات المناخية وتسهم في ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

استخدام أساليب الري الحديثة بكل المحطات البحثية والأراضي

وجه «القصير» أيضا باستخدام أساليب الري الحديثة بكل المحطات البحثية والأراضي التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

كما عقد وزير الزراعة اجتماعا مع قيادات الوزارة، لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال، وترشيد استهلاك الطاقة، ووجه باتخاذ الإجراءات كافة بهذا الشأن، ومنها ترشيد استخدام المصاعد وتخيف الإضاءة وأجهزة التكييف وبما لا يخل بحسن سير انتظام العمل، كذلك تخفيف العمالة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بالنسبة للإدارات التي لا تتعامل مع الجماهير.

وأكد الوزير أن كل القيادة مسؤولة عما يخصها في تنفيذ هذه التوجيهات، كلا في نطاق اختصاصه، بالإضافة الى متابعة تنفيذ ذلك في كل الإدارات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

رفع كفاءة الأصول حتى تحقق الأهداف المرجوة

وخلال الاجتماع، وجه وزير الزراعة أيضا بالاهتمام بملف رفع كفاءة الأصول حتى تحقق الأهداف المرجوة، منها سواء في تحقيق إيرادات للدولة أو توفير فرص عمل للشباب.

وشدد وزير الزراعة، في ختام حديثه، على أن الدولة في ظروف تحتاج من الجميع العمل بإخلاص وتفانٍ، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.