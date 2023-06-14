وزير الزراعة: بدء تفعيل الشراكة المصرية الروسية وتسجيل التقاوي

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سالس دفاتشي، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الروسية العاملة في إنتاج التقاوي والمخصبات الزراعية، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار.

وأعرب عن سعادته لرغبة الجانب الروسي التوسع في مصر، وتسجيل منتجات الشركة في السوق المصرية، لاختبار فعالية المبيدات والتسويق الجيد لاسم الشركة، حتى تكون البداية قوية للشركة .

وأضاف القصير أنه يمكن التعاون مع مركز البحوث الزراعية في مجال إنتاج التقاوي والبذور، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، والذي يعد أحد محاور زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية.

‏ومن جهة أخرى، أعرب دفاتشي عن استعداد شركته للتعاون مع الوزارة في إنتاج التقاوي، وكذلك توفير احتياجات الجانب المصري من تقاوي عباد الشمس، على أن يجرى اعتمادها بالتوازي مع تقييم هذه الأصناف من قبل مركز البحوث الزراعية.

تأسيس شركة مساهمة مصرية للعمل في السوق المصرية

‏وأشار إلى أنه جرى تأسيس شركة مساهمة مصرية للعمل في السوق المصرية وهي «بيتارين مصر»، ولديها مصانع البذور والمخصبات، ويرغب في التعاون مع مصر في مجال إنتاج تقاوي عباد الشمس والذرة وفول الصويا، وكذا يرغب الجانب الروسي في إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية.

البدء الفوري في تفعيل الشراكة المصرية-الروسية

‏وانتهى الاجتماع إلى التوصية بضرورة البدء الفوري في تفعيل الشراكة المصرية-الروسية، وإنشاء مصنع المبيدات وتسجيل أصناف التقاوي للمحاصيل الزيتية، والتي تتميز بارتفاع نسبة الزيت فيها، وكذا التعاون مع مركز البحوث الزراعية تحت مظلة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر.

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ وسيرجي لفوف المستشار الزراعي الروسي بالقاهرة.