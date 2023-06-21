زراعة 3913 فدانا سمسم حتى الآن بالشرقية.. أفضل أصناف التقاوي

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن» إن المديرية تستهدف زراعة 5937 فدان سمسم في الشرقية وجرى حتى الآن زراعة 3913 فدانا، لافتًا إلى أن الالتزام بالفترة المناسبة لزراعة السمسم تزيد الإنتاجية.

التربة الطينية الأنسب لزراعة السمسم:

أوضح مدير عام الزراعة في تصريحات لـ «الوطن» أن الأراضي الطينية جيدة الصرف مناسبة لزراعته وتعزز من الإنتاج وجودة المحصول، هذا بالإضافة إلى التربة الرملية المخدومة بنسبة مدروسة من السماد البلدي ومياه الري وتجهيز التربة جيدا، لافتا إلى أهمية دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارع بكيفية الزراعة بتنظيف التربة من الحشائش وتجهيز الأرض وتنعيمها.

4 كيلو بذور لزراعة فدان سمسم:

وأشار مدير الزراعة إلى احتياج الفدان الواحد لتقاوي تتراوح من 3 إلى 4 كيلو من تقاوي السمسم في حال الزراعة اليدوية ويفضل زراعة تقاوي السمسم من صنف توشكى 1، جيزة 32 وشندويل 3، هذا ويتراوح سعر كيلو التقاوي من 35 حتى 40 جنيها.

القيمة الربحية والغذائية للسمسم:

جدير بالذكر أن السمسم محصول مربح يأتي بالخير على المزارع حين بيعه في موسم الحصاد، ويدخل في صناعات عديدة ويتميز بقيمة غذائية مرتفعة، إذ يستخلص منه زيت السمسم ويدخل في صناعة الأعلاف ذات القيمة الغذائية القيمة للحيوانات فيما يدخل في الصناعات الغذائية المتنوعة للإنسان.