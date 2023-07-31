بدء التقديم للكليات العسكرية للناجحين في الثانوية العامة بعد النتيجة بـ48 ساعة

يبدأ مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث تضم الأكاديمية كليات «الحربية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي»، وتضم الكليات العسكرية كل من «الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب في القوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية»، استقبال طلبات التقديم للكليات العسكرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام بعد إعلان النتيجة رسميًا بـ48 ساعة.

بدء التقديم خلال 48 ساعة من نتيجة الثانوية العامة

وكان الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، أعلن في مؤتمر صحفي موسع عقده مطلع شهر يوليو الجاري، للإعلان عن تصديق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة في الكليات والمعاهد العسكرية، على أن يبدأ التقديم لدفعة هذا العام بعد إعلان النتائج بـ48 ساعة رسميًا.

التسجيل بالرقم القومي ليظهر المجموع

ومن المُقرر أن يُسجل الطالب على الموقع الإلكتروني باستخدام الرقم القومي فقط، ليظهر له مجموعه، ثم يواصل استكمال تسجيل البيانات والإجراءات الخاصة بالتقديم.